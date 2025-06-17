Gelibolu'da tarım arazisinde yangın
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı.
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Gelibolu ilçesi Kavaklıtepe mevkisindeki bir tarım arazisinde saat 17.00 sıralarına yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
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