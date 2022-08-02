Çanakkale Ticaret Borsası

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,23 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Arpa (yemlik) Kg 6,23 HTS Kanola Kg 12,50 HTS Buğday (kırmızı) Kg 6,45 HTS Zeytinyağı (yemeklik) Kg 45,20 MTS İnek sütü Litre 7,39 MTS Koyun sütü Litre 9,84 MTS Keçi sütü Litre 7,94 MTS Yumurta Tane 1,88 MTS Domates Kg 9,69 MTS Biber Kg 10,20 MTS Kayısı Kg 10,20 MTS Şeftali Kg 9,54 MTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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