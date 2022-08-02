Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,23 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Arpa (yemlik)
|Kg
|6,23
|HTS
|Kanola
|Kg
|12,50
|HTS
|Buğday (kırmızı)
|Kg
|6,45
|HTS
|Zeytinyağı (yemeklik)
|Kg
|45,20
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|7,39
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|9,84
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|7,94
|MTS
|Yumurta
|Tane
|1,88
|MTS
|Domates
|Kg
|9,69
|MTS
|Biber
|Kg
|10,20
|MTS
|Kayısı
|Kg
|10,20
|MTS
|Şeftali
|Kg
|9,54
|MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
HTS: Hazır Tüccar Satışı