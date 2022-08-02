Çanakkale'de bir evden 18 çeyrek altın çalındı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir evden 18 çeyrek altın ile bir miktar para ve cep telefonu çalındı.

Camikebir Mahallesi Şenlik Sokakta bulunan bir eve giren 2 şüpheli, buradan 18 adet çeyrek altın, alyans, cep telefonu ve bir miktar parayı alarak kaçtı.

Yaşanan olayın İlçe Emniyet MÜdürlüğüne bildirilmesinin ardından bölgedeki güvenlik kameraları incelendi.

Ekipler yapılan incelemede şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Yakalanarak gözaltına alınan İ.H.Ö emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanırken, firari durumdaki diğer şüphelinin aranması sürüyor.

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