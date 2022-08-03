Çanakkale Ticaret Borsası

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,32 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Arpa (yemlik) Kg 6,32 HTS Buğday (yemlik) Kg 6,90 HTS Buğday (cumhuriyet) Kg 9,00 HTS Zeytinyağı (yemeklik) Kg 45,22 MTS Bakla Kg 9,00 MTS Kayısı Kg 11,50 MTS Kiraz Kg 12,50 MTS Vişne Kg 11,50 MTS Erik Kg 11,00 MTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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