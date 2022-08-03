Gelibolu'da bazı mahalleler pireye karşı ilaçlandı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bazı mahallelerde pire görülmesi üzerine belediye ekiplerince ilaçlama yapıldı.

İlçenin en büyük mahallelerinden olan Camikebir Mahallesinin bir bölümünde pire görülmesi üzerine vatandaşlar belediyeye başvurdu.

Gelibolu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, mahallenin cadde ve sokakları ile boş arsa ve metruk binalarda pire ve diğer haşere türleri için ilaçlama gerçekleştirdi.



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