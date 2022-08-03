Gelibolu'da sardalyanın kilogramı 150 liradan satılıyor

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde sardalya balığın kilogramı 150 liradan satışa sunuldu.

İlçenin simgesi haline gelen sardalya av yasağı nedeniyle az miktarda avlanınca fiyatı yükseldi. Daha önce 50 liradan satılan balığın fiyatı 150 liraya kadar ulaştı.

İlçe Balık Hali'nde çipura 100, turna 100, levrek 140, kalamar 100, istavrit 70, mezgit ise 120 liradan satılıyor.





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