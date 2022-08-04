Gelibolu'da sıfır atık çalışmaları kapsamında farklı noktalara tekstil kumbarası ve mamamatik yerleştirildi

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ÇANAKKALE (AA) - Gelibolu Belediyesi sıfır atık çalışmaları kapsamında belirlenen noktalara tekstil kumbaraları ile sokak hayvanları için mamamatik yerleştirdi.

Belediye ekiplerince daha önce belirlenen 30 farklı noktaya giysi ve tekstil ürünlerinin toplanıp geri dönüşüme gönderileceği kumbaralar konuldu.

Ekiplerin sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için Balıkhane Meydanı'na yerleştirdikleri mamamatik cihazı ise pet ve cam şişeler ile metal içecek kutularının içine atılmasıyla çalışıyor.

Belediye Başkanı Mustafa Özacar, gazetecilere yaptığı açıklamada, sıfır atık yönetmeliği kapsamında, başlatılmış olan çalışmayla 30 farklı noktaya kullanılmış giysi ve tekstil kumbarası yerleştirdiklerini söyledi.

Buna ilave olarak mamamatiklerinde yerlerini aldığını belirten Özacar, "Bunun sayısı da şimdilik 5 adet. Çarşı merkezli kontrolü kolay yerlere koyduk." dedi.

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