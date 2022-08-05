Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında cumhuriyet buğdayın kilogramı ortalama 8,70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Buğday (cumhuriyet)
|Kg
|8,70
|HTS
|Saman
|Kg
|1,00
|HTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|44,67
|HTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|55,65
|HTS
|Buğday (yemlik)
|Kg
|6,86
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|7,41
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|10,00
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|8,00
|MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
HTS: Hazır Tüccar Satışı