Çanakkale Ticaret Borsası

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında cumhuriyet buğdayın kilogramı ortalama 8,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Buğday (cumhuriyet) Kg 8,70 HTS Saman Kg 1,00 HTS Zeytinyağı (ham) Kg 44,67 HTS Zeytinyağı (sızma) Kg 55,65 HTS Buğday (yemlik) Kg 6,86 MTS İnek sütü Litre 7,41 MTS Koyun sütü Litre 10,00 MTS Keçi sütü Litre 8,00 MTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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