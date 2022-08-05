Çanakkale'de minibüsün çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde bebek arabasından inen 2 yaşındaki çocuk, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İddiaya göre, İstiklal Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan PTT Şubesi'ne giden anne Cemile İbidi, 2 yaşındaki kızı Seren İbidi'yi bebek arabasında bıraktı.

Bu sırada bebek arabasından inerek yola çıkan çocuğa, M.A. idaresindeki 17 LM 413 plakalı minibüs çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan sürücünün ifadesinde, bebeği fark etmediğini söylediği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.