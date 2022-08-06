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Çanakkale'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

AA

Çanakkale'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 2 otomobilin çarpışmasını sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Gelibolu istikametinden İstanbul yönüne hareket eden Sebahattin Kıyak yönetimindeki B lE 7414 yabancı plakalı otomobil, Kavakköy Kavşağı'nda, Muzaffer Özdemir idaresindeki 34 FC 2491 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücülerden Muzaffer Özdemir ile aynı araçta bulunan Serap Özdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çarpışmanın etkisiyle yaralanan Kıyak ile araçlarda bulunan 4 kişi ambulanslarla kaldırıldıkları Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Muzaffer Özdemir ile Serap Özdemir'in cenazeleri de aynı hastanenin morguna gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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