Çanakkale'de yem yüklü kamyon kaza yaptı, 2 kişi yaralandı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine freni patlayan yem yüklü kamyon yoldan çıkarak tümsekliğine çarptı. Kazada biri Afgan uyruklu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre Çanakkale istikametinden Balıkesir’in Edremit ilçesi istikametine gitmekte olan Yahya Demir idaresindeki 17 GK 504 plakalı kamyon, freninin patlaması sonucu Küçükkuyu rampalarında yoldan çıkarak şarampoldeki tümseğe çarptı.



Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kamyon içerisinde bulunan şoför Yahya Demir sıkıştığı yerden Ayvacık Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Kazada şoför Yahya Demir ve kamyon içerisinde bulunan Afgan uyruklu Muhammet Rıza Şadi yaralandı.



Yaralılar ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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