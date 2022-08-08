Çanakkale'de bir ikamette tarihi sikke ele geçirildi

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de düzenlenen operasyonda, bir ikamette bulunan tarihi sikkelere el koyuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında şüpheli K.Ç'nin ikametine operasyon düzenledi.

Operasyonda, Fatih Sultan Mehmet dönemine ait üzerinde şekiller bulunan sikke, 10 adet sarı renkli üzerinde tuğra bulunan sikke, beyaz taş obje, 6,35 çapında tabanca ele geçirildi.

Şüpheli ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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