Çanakkale'de balya yüklü tır devrildi

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, devrilen balya yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Malkara'dan Gelibolu istikametine giden T.K. idaresindeki 68 LC 651 plakalı tır, Kavakköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılıp ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, Gelibolu Şehit Onay Koray Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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