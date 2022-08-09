Gelibolu'da aşure günü etkinliği düzenlendi

ÇANAKKALE (AA) - Gelibolu Belediyesi tarafından aşure günü etkinlikleri kapsamında 2 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlik semt pazarı ve ilçe merkezinde oluşturulan platformlarda yapıldı.

Belediye ekipleri vatandaşlara 2 bin adet aşure dağıttı.

Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, gazetecilere yaptığı açıklamada, meclis üyeleri ile birlikte vatandaşlara aşure ikram ettiklerini söyledi.

Muharrem ayı ve aşurenin farklılıklarla beraber bir arada yaşama kültürünü anımsattığını ifade eden Özacar, "Bu yüzden bu çok değerlidir. Tüm inançları kardeşçe yaşadığımız bir ülkede, iyilikleri paylaşmak, güzellikleri ve üzüntüleri birlikte yaşamak, hepimizin ortak kaygısı, ortak geleceği olmalıdır. Bütün insanlarımızın yüzleri gülsün, Muharrem ayı hayırlara vesile olsun." dedi.

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