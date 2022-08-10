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Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Anafartalar Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü etkinliği düzenlendi

AA

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Anafartalar Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü etkinliği düzenlendi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Savaşları'nda, Türk Ordusunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasında kazandığı Anafartalar Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Conkbayırı'nda tören yapıldı.

Program, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Avustralya Askeri Ataşesi Albay Benjamin Esler, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit ile Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir tarafından Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapılarak Türk bayrağı göndere çekildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılmasındaki önemine değindi.

Bunun gelecek nesillere doğru anlatılması gerektiğini ifade eden Çam, "Pek çok acıların kaşımak için değil, düşmanlıkları artırmak için değil, belki de dostlukları pekiştirmek için anlatılması gerekiyor." dedi.

Çam, bu topraklarda gerek taarruz eden devletler gerekse savunmayı yapan Türk halkı ve dostları, müttefikleri için unutulmaması gereken dersler olduğunu söyledi.

Büyük bir komutanlık ve azimle zaferin kazanılmasının ardından acıların devam ettiğini belirten Çam, "Burada yapılan büyük çalışmanın neticesinde oluşturulan kadro hareketi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılmasının belki de ilk çalışmaları yapıldı. Buradaki zaferle, 6 sene sonra Sakarya Meydan Muharebesi'nde ve İstiklal Mücadelesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin inşası, kurulması ve 'bittik, tükendik, son noktadayız' denildiği noktada tekrar yeniden küllerinden doğan bir devletin ortaya çıkmasına vesile olarak, aslında bir azmin de başlangıcı oldu." diye konuştu.

Çam, Türk milletinin 107 yıl önce ödediği bedeller sayesinde bu denizlerin barış ve huzur içinde dünyaya hizmet ettiğini vurguladı.

Çanakkale Boğazı'nın uluslararası taşımacılık için önemine de işaret eden Çam, "Afrika'daki kıtlığa çözüm ürettiğini, Asya'daki dengelerin, Avrupa'daki dengelerin adaletli bir şekilde çözülmesine katkı sağlayan güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti olarak bu varlığın devam ettiğini de görmek gerekiyor. Dolayısıyla büyük bedeller ödendi ama bütün devletlerin unutmaması gereken bu bedeller neticesinde de Birinci Dünya Savaşı'nda yok olan, biten bir imparatorluktan sonra yeniden doğan bir Türkiye Cumhuriyeti'nin dünya barışına ne kadar kıymetli bir katkı sağladığını ve her vesileyle de aslında yük aldığını bu vesileyle hatırlatmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise o büyük kahramanlık örneğini, fedakarlığı her daim canlı tutmaya ve gelecek kuşaklara aktarmaya gayret gösterdiklerini anlattı.

Türk Silahlı Kuvvetleri adına Gelibolu 2. Kolordu Komutanlığında görevli Üsteğmen Tayfun Taş'ın konuşmasını müteakip vatan savunmasında hayatını kaybeden şehitler için dua edildi.

Conkbayırı'ndaki tören sonrası Küçükanafarta köyünde mevlit okutulmasıyla sona eren programa, Çanakkale Belediye Başkanvekili Süleyman Canpolat, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Lucas Robson, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tahsin Saruhan ile kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile askeri yetkililer katıldı.

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