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AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki:

AA

AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki:

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek "Sayın Kılıçdaroğlu, seçim kazanmak uğruna devletin işleyişine zarar verecek adımları atmaktan çekinmiyor. Adeta toplumsal kaos hedefliyor." dedi.

Turan, Çanakkale'deki temasları kapsamında Biga Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Bülent Erdoğan tarafından karşılan Turan, burada yaptığı konuşmada Biga'nın her geçen gün büyüyen ve gelişen bir ilçe olduğunu söyledi.

Biga'nın sanayisiyle, tarıma elverişli verimli arazileriyle önemli bir merkez olduğunu ifade eden Bülent Turan, "Belediyemizin önemli projeleri devam ediyor. Kadim ilçemizin yeni yatırımlarla buluşması önceliğimiz." diye konuştu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tenkit etti. Bülent Turan şunları söyledi:

"Sayın Kılıçdaroğlu, seçim kazanmak uğruna devletin işleyişine zarar verecek adımları atmaktan çekinmiyor. Adeta toplumsal kaos hedefliyor. Daha önce bürokratları tehdit eden Kılıçdaroğlu, son zamanlarda da ‘Sınavlara girmeyin, araç almayın.’ gibi provokatif açıklamalarda bulunuyor. Yabancı yatırımcılara ‘Türkiye’ye yatırım yapmayın.’ çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, son olarak da kur korumalı mevduat hesabı olanları tehdit etti. Burada iyi niyet yok. Kılıçdaroğlu, iktidar olmak uğruna her şeyi mübah görüyor."

Siyaset ile ekonominin karıştırılmaması gerektiğini ifade eden Turan, "Finansal istikrarı ve güveni zedeleyici açıklamaların kime ne faydası var? Her türlü eleştiri baş tacı ancak ülkeye ve millete zarar verebilecek söylemlerden uzak durmak tüm siyasilerin sorumluluğu." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bizdeki seçmen bilgileri YSK'nin elinde yok." şeklinde açıklama yaptığını hatırlatan Turan, şöyle devam etti:

"Böyle bir şey nasıl olabilir? Parti misin başka bir şey mi? Eğer bu sözler doğruysa Kılıçdaroğlu suç işliyor. İlgili mercileri göreve davet ediyorum. Milletimiz her şeyi görüyoruz. Daha önce olduğu gibi, 2023’te de aziz milletimiz iktidarı bu zihniyete teslim etmeyecek."

Bülent Turan'ın ziyaretine Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, AK Parti Biga İlçe Başkanı Nihat Borazan, İl Genel Meclisi Üyesi Bülent Korkmaz ve Biga Belediyesi meclis üyeleri eşlik etti.

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