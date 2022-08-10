Çanakkale açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, "MORAD-8" mobil radarı yardımıyla Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bir lastik botun bulunduğunu tespit etti.

Ekiplerin "TCSG-905" botuyla düzenlediği operasyonda, çeşitli ülkelere mensup 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.



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