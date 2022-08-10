59. Uluslararası Troia Festivali başladı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de ilki 1963 yılında düzenlenen ve bu yıl 59'uncusu gerçekleştirilen "Uluslararası Troia Festivali" başladı.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Troia Antik Kenti'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, festivalin 59. yılını büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Festivalin Türkiye'nin en eski festivallerinden birisi olduğunu hatırlatan Gökhan, "Troia tarih boyunca Büyük İskender'e, Sezar'a, Fatih Sultan Mehmet'e, Mustafa Kemal Atatürk'e ilham veriyordu. Yanına çağırıyordu. Bugünse siz değerli konuklarımızı uzaktan gelen kardeşlerimizi ağırlıyor. Bu sene sloganımız sanat, uygarlığın imzasıdır şeklinde gelişti. Çünkü tüm gücümüzle haykırarak diyoruz ki yaşasın sanat, yaşasın sanatçılar." dedi.

Troia Antik Kenti Kazı Başkanı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstam Aslan ise salgının ardından tekrar güzel bir festivalde bir arada bulundukları için mutlu olduklarını belirtti.



Başkan Gökhan, konuşmaların ardından, 2002 yılından beri dağıtılan ''Homeros Bilim Kültür Sanat Ödülü''nü Troia-Tübingen Vakfı adına Vakıf Başkanı Enver Yılmaz'a verdi.

Törende ayrıca Troia Festivali Afiş Yarışması'nda birinci olan Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Programı öğrencisi Elif Berfu Genç'e ödülü Ülgür Gökhan tarafından verildi.

Konuşmaların ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Devlet Konservatuvarı öğretim görevlileri tarafından konser verildi.





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