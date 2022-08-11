Çanakkale Ticaret Borsası

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik buğdayın kilogramı ortalama 7,11 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Buğday (yemlik) Kg 7,11 HTS Barbunya Kg 39,00 HTS Yumurta Adet 1,80 HTS Zeytin (yeşil) Kg 40,00 HTS Pul biber Kg 50,00 HTS Kekik Kg 45,00 HTS Kuru nane Kg 75,00 HTS Kuzu göbeği mantarı Kg 65,69 MTS Süzme bal Kg 32,51 MTS Kanola Kg ​​​​​​​12,22 MTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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