Hırsızlık için girdikleri evin sahibinin oğlu gelince yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 kişi, kontrole gelen ev sahibinin oğlunun ihbarıyla yakalanmalarının ardından tutuklandı.

Camicedit Mahallesi'nde eski Bayramiç Belediye Başkanı Nahit Varol'un evine giren 4 şüpheli, bazı eşyaları kapının önündeki araca yüklemeye başladı.

Bu sırada evi kontrol etmeye gelen Varol'un oğlu Vasfi Berk Varol, eşyaları taşıyan kişilere ne yaptıklarını sordu. Zanlılar, ev taşıma işi yaptıkları cevabını verdi.

Varol'un ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıları suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheliler A.C.D, F.A, O.E ve O.Ç, çıkarıldıkları hakimlikçe "hırsızlığa teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.