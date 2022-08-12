AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Ayvacık'ta doğal gaz ilk kazı töreninde konuştu:

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Türkiye'nin durduğu yer doğru olmasa, Rusya-Ukrayna krizinde tam ortada hakemlik yapabilir miydik? Dünya tahıl krizini çözebilir miydik? Türkiye güçlü bir ülke" dedi.

Turan, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen doğal gaz ilk kazı töreninde yaptığı konuşmada, bu projenin 25 milyon lira bütçesinin olduğunu ve gazın bu sene aralık ayı itibarıyla kullanılmaya başlanacağını bildirdi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birkaç gün önce Ankara'daki bir cemevini ziyaret ettiğini hatırlattı.

Bunu çok kıymetli bulduklarını ifade eden Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de farklı görüşlere, sosyolojik yapılara, inançlara ve mezheplere mensup olarak aynı bayrağın altında beraber yaşıyoruz, yaşayacağız. Sosyal sorunlarımız olabilir, sıkıntılarımız olabilir. Aşmak için çalışacağız mesai harcayacağız. Ancak oranın cemevi yöneticileri, Alevi dedeleri çok kıymetli bir ev sahipliği yaptılar. Ahlaktan, namustan nasibini alamayan bazı basın mensupları ‘Vay efendim cemevinde Atatürk tabloları varmış, bunu kaldırmışlar’ diye yalan haber yaptılar. Aynı gün bir diğer gazetede Atatürk'ün fotoğrafı var. Yok böyle bir şey, kamerayı yan çevirsen görüyorsun, düz çevirsen görmüyorsun. Ama bunu sorun yapıp kriz çıkarmaya çalıştılar. Yetmedi, maalesef ideolojik davranan bazı federasyonlar da oradaki cemevinin yöneticilerini üzmeye kalktılar."

Bunların kimseye faydasının olmadığını dile getiren Turan, "Ne Alevilik bu, ne de Hazreti Ali’nin anlayışı bu. Biz 85 milyon farklı kültürlerle beraber, bu ülkede kıymetliyiz. O yüzden diyorum, kime oy verilecekse oy verilsin, hangi mezhepten, hangi amaçtan olursak olalım fakat bu ülkenin beraberliğine, birliğine, ekonomisine, demokrasisine hep beraber omuz vermek zorundayız. Farklılıklarımız, zenginliğimizdir." ifadelerini kullandı.

- "800'den fazla savunma sanayi projemiz var"

Bülent Turan, Türkiye'nin her gün büyüyen bir ülke olduğunu vurguladı.

Ülkede eskiden savunma sanayinin bile olmadığını anlatan Turan, şunları kaydetti:

"Kibritlerin üzerinde 'Türk malı' yazardı mutlu olurduk. Şu anda 800'den fazla savunma sanayi projemiz var. İHA'lar, SİHA'lar birçok teknolojik üretim var. Bunlar kıymetli işler. Türkiye'nin durduğu yer doğru olmasa Rusya-Ukrayna krizinde tam ortada hakemlik yapabilir miydik? Dünya tahıl krizini çözebilir miydik? Türkiye güçlü bir ülke. Tarihten gelen emanetimiz var. Bu ülkenin topraklarındaki hatıralarımız var. Türkiye güçlü olmasa bugün Ayasofya açılmış olur muydu? Azerbaycan'da Ermenistan zulmü altında inleyen Karabağ sorunu çözülmüş olur muydu? Türkiye güçlü olmasa Kuzey Kıbrıs'ta 50 yıldan beri Kapalı Maraş dediğimiz yer açık Maraş olur muydu? Doğu Akdeniz’de, Libya'da, Suriye'de tarihi bir tavır ortaya konulur muydu? Türkiye güçlü bir ülke. En büyük gücümüz, birliğimiz ve beraberliğimizdir. Türkiye gücüne güç katacak ve bütün adımları atmaya hep beraber devam edeceğiz."

Törene, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Ayvacık Kaymakamı İlker Eker, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, AKSA Doğalgaz Dağıtım AŞ Bölge Müdürü Çağdaş Adıbelli ile vatandaşlar katıldı.

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