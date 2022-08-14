Çanakkale'de başına çekyatın çarpması sonrası yüksekten düşen çocuk hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale'de başına çekyatın çarpması sonrası yüksekten düşen çocuk hayatını kaybetti

AA

Çanakkale'de başına çekyatın çarpması sonrası yüksekten düşen çocuk hayatını kaybetti

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, babasının üçüncü kat balkonundan attığı çekyatın çarpması sonucu ikinci kat balkonundan zemine düşen 4 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Menderes Mahallesi'ndeki üç katlı bir evde yaşayan Gürsel B, üçüncü katta temizlik yaptığı sırada evden çıkan eşyaları balkondan atmaya başladı.

Bu sırada Gürsel B'nin balkondan aşağı bıraktığı çekyat, bir alt katın balkonunda bulunan 4 yaşındaki kızı Rana B'nin başına isabet etti.

Çekyatla birlikte zemine düşen çocuk, ailesi tarafından Bayramiç Devlet Hastanesine götürüldü. Rana B, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemenin ardından emniyete götürdüğü baba Gürsel B, daha sonra savcılığa sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Babasının terastan attığı çekyat başına çarpan 4 yaşındaki Rana, öldü
YEREL HABERLER Babasının terastan attığı çekyat başına çarpan 4 ...
Çanakkale'de hurda lastik deposunda yangın
YEREL HABERLER Çanakkale'de hurda lastik deposunda yangın
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ...
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, yangın söndürme tankeri dağıtım töreninde konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Grup Başkanvekili Turan, yangın söndürme ...
Biga'daki Kocabaş Çayı temizleniyor
YEREL HABERLER Biga'daki Kocabaş Çayı temizleniyor
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'deki ziyaretlerinde konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'deki ...
Gurbetçiler ve tatilciler rotalarında en özel yeri Çanakkale kahramanlarına ayırıyor
YEREL HABERLER Gurbetçiler ve tatilciler rotalarında en özel yeri ...
Çanakkale açıklarında geri itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale açıklarında geri itilen 17 düzensiz göçmen ...
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Ayvacık'ta doğal gaz ilk kazı töreninde konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Ayvacık'ta doğal ...
Motosikletle eşeğe çarpan Ömer, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Motosikletle eşeğe çarpan Ömer, 4 günlük yaşam ...
Hırsızlık için girdikleri evin sahibinin oğlu gelince yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Hırsızlık için girdikleri evin sahibinin oğlu gelince ...
Eşini öldürüp, sosyal medyadan 'gururlu hissediyor' paylaşımı yapan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Eşini öldürüp, sosyal medyadan 'gururlu hissediyor' ...
Çanakkale Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Çanakkale Ticaret Borsası
Bayramiç'teki ağıl yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Bayramiç'teki ağıl yangını kontrol altına alındı
AK Parti Lapseki İlçe Başkanlığından aşure ikramı
YEREL HABERLER AK Parti Lapseki İlçe Başkanlığından aşure ikramı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.