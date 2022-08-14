Çanakkale'de başına çekyatın çarpması sonrası yüksekten düşen çocuk hayatını kaybetti

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, babasının üçüncü kat balkonundan attığı çekyatın çarpması sonucu ikinci kat balkonundan zemine düşen 4 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Menderes Mahallesi'ndeki üç katlı bir evde yaşayan Gürsel B, üçüncü katta temizlik yaptığı sırada evden çıkan eşyaları balkondan atmaya başladı.

Bu sırada Gürsel B'nin balkondan aşağı bıraktığı çekyat, bir alt katın balkonunda bulunan 4 yaşındaki kızı Rana B'nin başına isabet etti.

Çekyatla birlikte zemine düşen çocuk, ailesi tarafından Bayramiç Devlet Hastanesine götürüldü. Rana B, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemenin ardından emniyete götürdüğü baba Gürsel B, daha sonra savcılığa sevk edildi.

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