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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale'de fırtına ve yağış etkili oldu

AA

Çanakkale'de fırtına ve yağış etkili oldu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kuvvetli fırtına ve dolu nedeniyle çok sayıda ağaç kırılırken bir ağacın üzerinde bulunan serçeler yağış nedeniyle öldü.

Bayramiç ilçe merkezi ile Yiğitler köyünde sabaha karşı başlayan kuvvetli fırtına ve şiddetli dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Fırtına nedeniyle bir ağacın üzerine sığınan yaklaşık 100 serçe dolu tanelerinin isabet etmesiyle öldü, bölgedeki çok sayıdaki ağacın dalları kırılırken bazı dereler de taştı.

Yiğitler köyünde yaşayan Mustafa Arlı, AA muhabirine, şiddetli bir hava akımına maruz kaldıklarını söyledi.

Arazisinin içindeki palamut ağacına sığınan serçelerin dolu yağışında öldüğünü belirten Arlı, "Hayvan barınağımın yanında bulunan palamut ağacında konaklayan onlarca kuş akşamları burada barınmak için gelirlerdi. Sabah geldiğimde gördüm ki kuşların tamamına yakını dolu tanelerinin isabet etmesi sonucu ölmüş. Köy yakınında bulunan dereler taştı. Ağaçlar fırtınanın şiddetinden kırıldı." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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