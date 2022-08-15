Eceabat'ta "Domates Şenliği" düzenlendi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Eceabat ilçesinin Yalova köyünde "Domates Şenliği" düzenlendi.

Şenlik, Çanakkale Cephesi’ne 9 Ağustos 1914’te Çanakkale Boğazı Müstahkem Mevki Komutanı olarak atanan ve 9 Ocak 1916 tarihine kadar bölgede değişik görevler üstlenen Cevat Paşa’nın, Eceabat ilçesine bağlı Yalova köyünde 1915 yılında savaş devam ederken, köy çocuklarının isteği üzerine yaptırdığı ve eski adı Yadigar-ı Zafer İlkokulu olan Cevatpaşa Zafer Okulu adını alan tarihi okul bahçesinde gerçekleştirildi.

Çevre ilçe ve köylerden çok sayıda kişinin katıldığı şenlik Yalova Köyü Eğitim, Kültür ve Çevre Derneği ile köy muhtarlığının ev sahipliğinde yapıldı.

En iyi domates yarışmasının yapıldığı şenlikte katılımcılara geleneksel tatlar ile yerel ürünler ikram edildi.

Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, burada yaptığı konuşmada, dünyada tarımın ve üretimin ne kadar önemli olduğun daha önce yapılan akademik çalışmalar ile anlatıldığını söyledi.

Bu durumun herkes tarafından görüldüğünü ve yaşandığını dile getiren Çiftçiler, "Eceabat'ta Gelibolu Yarımadası tarım üretiminde önemli bir yere sahip. Domates, zeytin yağı, ayçiçeği gibi önemli ürünlerimiz mevcut. Bu ürünler kendiliğinde oluşmuyor. Çiftçilerimizin kadınlarımızın yoğun bir emeği var. Bu güzel kaliteli ürünleri bizlere ulaştırdıkları için kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Yapılan domates yarışmasında birinciliği İsmail Efe, ikinciliği Yiğit Gören, üçüncülüğü ise Şenel Çimen kazandı.

Yarışmacılara günün anısına hediyeler takdim edildi.

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