Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dardanel "I Love Fish" üçüncü şubesini Çanakkale'de açtı

AA

Dardanel "I Love Fish" üçüncü şubesini Çanakkale'de açtı

ÇANAKKALE (AA) - Dardanel Şirketler Grubu bünyesinde hizmet veren ve ilk iki şubesi İstanbul'da bulunan "I Love Fish" konseptinin üçüncü şubesi Çanakkale'de açıldı.

Şirketin yönetim kurulu başkanı Niyazi Önen, açılış töreninde yaptığı konuşmada, yeni ve farklı bir konsept geliştirdiklerini söyledi.

"Geliştirdiğimiz ürünlerden yola çıkarak hem Türkiye içerisinde hem de tüm dünyaya ihraç edebileceğimiz bir konsept yarattık. Bugün biz küçük bir I Love Fish şubesini açmıyoruz, bugün grup içinde çok önem verdiğimiz bu konsepti tüm Türkiye'ye ve dünyaya buradan ihraç edeceğiz." diyen Önen şunları kaydetti:

" Çanakkale'nin bağrından bir marka daha çıkıyor o da I Love Fish. Umudumuz, vizyonumuz ve hayalimiz bizim bu konsepti Çanakkale başta olmak üzere dünyadaki tüm girişimcilerin hizmetine sunmak. Burada yüzlercesini binlercesini açmak. Biliyorsunuz küçük fikirlerden büyük işler çıkıyor. Bir köfte, burger haline gelince çok büyük zincir oluyor hamburger. Aynı şekilde bir kahveden milyar dolarlık ürünler çıkıyor. Biz şunu yapacağız, Çanakkale'de üreteceğiz. Tüm ürünlerimizin hepsini buradaki fabrikamızda üretiyoruz. Çok büyük tonajlara ulaşacağımıza inanıyoruz."

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise konjonktürel sorunlara rağmen Çanakkale'nin büyüyor ve markaların şubeler açarak Türkiye'nin büyüyor olmasının çok kıymetli olduğunu hatırlattı.

"Her şeye rağmen çarklar dönüyor. Her şeye rağmen yatırımlar devam ediyor" diyen Turan, şöyle devam etti:

"Çanakkale köprüsü başta olmak üzere Ezine Gıda İhtisas OSB, Ayvacık'taki tüneller, altyapı yatırımları ve doğal gaz çalışmaları hepsi planlandığı şekilde devam ediyor. Köprüden önceki Çanakkale ile köprüden sonraki Çanakkale'ye farklı bakmak zorundayız. Bu noktadan Avrupa 200 kilometre. Açılışı yaptığımız bu kıymetli mekandan ise İstanbul kesintisiz 300 kilometre. İstanbul Havalimanı, bir anlamda artık Çanakkale'nin havalimanı. Bizim akademisyenimiz, iş adamımız, turistimiz 2 saat içinde İstanbul'a girmeden havalimanına girebiliyor."

- " İmkanlarımız var ancak hala şehrimizde markalaşmada, zincirleşmede büyük eksiğimiz var"

"Anadolu'nun bir çok kenti İstanbul havalimanına ulaşmak için neredeyse yarım gün, bir gün harcarken biz bir yemek molasıyla İstanbul Havalimanında olabiliyoruz. " diyen Turan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyük imkanlarımız var ancak hala şehrimizde bildiğiniz gibi markalaşmada, zincirleşmede büyük eksiğimiz var. İsteriz ki çok daha fazla zincir restoranlar, kafeler aynı şekilde oteller, adını bildiğimiz gurur duyacağımız markalarımız bölgemizde olsun. Dardanel bunlardan sadece bir tanesi. Dardanel 40 yıldan beri bu topraklarda ekmek üretip, istihdam yaratıp, 3 bin kişiye ekmek veren, 25 ülkeye ihracat yapan devasa bir firma. Ama isteriz ki Dardanellerin sayısı artsın, isteriz ki bu markalar daha fazla olsun.

Kentimiz turizm olduğu kadar bir tarım kenti. Tarih kenti, maden kenti. Bu şehirde ekmek kavgasına ne varsa uluslararası standartlara göre önünü açmak bizim görevimiz. Bazı kentlerde bir ana başlık vardır. Turizm vardır, başka bir şey yoktur. Bazısında tarih vardır, başka bir şey yoktur. Ama bizde her şey var. Balığından ormanına kadar, tarihinden turizmine kadar hepsini büyütmek bizim görevimiz."

Törene katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise Dardanel grubunu yeni mağazalarından dolayı kutladığını belirtti.

Çanakkale'nin ve ülkenin ihtiyacı olan katma değeri yüksek ürün üretmek ve marka olabilmenin çok önemli olduğunu ifade eden Erkek, "Dardanel markası da hem Çanakkalemiz için hem Türkiye için önemli. Türkiye'nin ve Çanakkalemizin gururu. Bu nedenle ben Önen ailesine ve Dardanel ailesine Sayın Niyazi Önen nezdinde emek veren herkese çok çok teşekkür ediyorum. Yatırımlar devam ediyor, I Love Fish çok güzel. Ve balığı seveceğiz." diye konuştu.

Açılışa, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Belediye Başkan vekili Rebiye Ünüvar, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Başkanı Selçuk Semizoğlu ile Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Kaya Üzen ile Çanakkale Sanayici ve İşadamları Derneği (ÇASİAD) Başkanı Semih Başaran ve çok sayıda davetli katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Lapseki'de geleneksel ilçe panayırı başladı
YEREL HABERLER Lapseki'de geleneksel ilçe panayırı başladı
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ...
Sürat teknesiyle Midilli'ye kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Sürat teknesiyle Midilli'ye kaçma hazırlığındaki 2 ...
Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ üyesi Çanakkale'de sahte kimlikle yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ üyesi ...
Çanakkale Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Çanakkale Ticaret Borsası
Çanakkale'de 'tarihi eser kaçakçılığı' operasyonu
YEREL HABERLER Çanakkale'de 'tarihi eser kaçakçılığı' operasyonu
Çanakkale'de bir ikamette tarihi eser niteliğinde malzemeler bulundu
YEREL HABERLER Çanakkale'de bir ikamette tarihi eser niteliğinde ...
Çanakkale Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Çanakkale Ticaret Borsası
14 yaşındaki S.A. cinayet zanlısı olarak aranıyor
YEREL HABERLER 14 yaşındaki S.A. cinayet zanlısı olarak aranıyor
Çanakkale'de 14 yaşındaki çocuğun, yengesini silahla öldürdüğü iddiası
YEREL HABERLER Çanakkale'de 14 yaşındaki çocuğun, yengesini silahla ...
Bayramiç'te aynı evde 6 gün arayla ikinci kez yangın çıktı
YEREL HABERLER Bayramiç'te aynı evde 6 gün arayla ikinci kez yangın ...
Çanakkale Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Çanakkale Ticaret Borsası
Çanakkale'de bir ayda 71 uyuşturucu satıcısı yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de bir ayda 71 uyuşturucu satıcısı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.