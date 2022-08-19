AK Parti'li Turan, "Kılıçdaroğlu'nun S-400 açıklamasına" ilişkin konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti'li Turan, "Kılıçdaroğlu'nun S-400 açıklamasına" ilişkin konuştu:

AA

AK Parti'li Turan, "Kılıçdaroğlu'nun S-400 açıklamasına" ilişkin konuştu:

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türkiye'nin güvenliğini sağlamak için S-400'leri aldığını belirterek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki açıklamalarını eleştirdi.

AK Parti Merkez İlçe Başkanlığını ziyaret eden Turan, burada yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "pusulasız bir gemi gibi" savrulmaya devam ettiğini söyledi.

Turan, muhalefet etmenin, milli konularda ayrı düşünmek olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu ülke hepimizin. Ülkeler savunmalarını güçlendirmek için adımlar atıyor. Türkiye'nin güvenliğini sağlamak için aldığı S-400'ler anlaşılan Kılıçdaroğlu'nu üzmüş. Dün 'PYD komşumuz olsun' diyenler, tezkereye 'Hayır' diyenler, büyükelçilere mektup yazanlar, bugün S-400'ler konusunda Türkiye'yi şikayet ediyor. Bu durum, Kılıçdaroğlu CHP'si için alışkanlık oldu. Yunanistan'ın adanın gayri askeri statüyü çiğneyerek Meis (Kızılhisar) Adası'na asker yığmasını görmezden gelen Kılıçdaroğlu, 'Gittiler S-400 aldılar. Kime karşı kullanacaksınız? Yunanistan'a karşı mı?' diyor. Şaka gibi."

Türkiye'nin kimseyle gerginlik istemediğini, her platformda müttefiklik ruhuna uygun davrandığını anlatan Turan, şöyle konuştu:

"Teröre karşı mücadelemiz, dünya barışına ve huzuruna katkımız ortada ancak ülkemizin güvenliğini, milletimizin huzurunu tesis etmek de hakkımız. Dün Yunanistan basınına manşet olanlar, bugün İngiliz basınına manşet oluyor. Daha önce CHP Sözcüsü 'S-400'lerin alınmasını Kılıçdaroğlu istedi' diyerek adeta fıkra gibi bir açıklama yapmıştı. Bu zihniyet bir de Türkiye'yi yönetmeye talip. Bunun adı muhalefet değil. Milletimiz bunları not ediyor. Her fırsatta 'Erdoğan ne yaptı?' diyen Kılıçdaroğlu bu sorusunun cevabını almak istiyorsa, son 20 yılda atılan tarihi adımlara bakması yeterli."

Ziyarette, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş, yönetim kurulu üyeleri ve teşkilat mensupları yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale'de bir evde tarihi eserler ele geçirildi
YEREL HABERLER Çanakkale'de bir evde tarihi eserler ele geçirildi
Çanakkale Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Çanakkale Ticaret Borsası
Çanakkale açıklarında geri itilen 11 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale açıklarında geri itilen 11 düzensiz göçmen ...
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Çarklar dönüyor, yatırımlar devam ediyor
YEREL HABERLER AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Çarklar dönüyor, ...
Dardanel "I Love Fish" üçüncü şubesini Çanakkale'de açtı
YEREL HABERLER Dardanel "I Love Fish" üçüncü şubesini Çanakkale'de ...
Lapseki'de geleneksel ilçe panayırı başladı
YEREL HABERLER Lapseki'de geleneksel ilçe panayırı başladı
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ...
Sürat teknesiyle Midilli'ye kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Sürat teknesiyle Midilli'ye kaçma hazırlığındaki 2 ...
Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ üyesi Çanakkale'de sahte kimlikle yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ üyesi ...
Çanakkale Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Çanakkale Ticaret Borsası
Çanakkale'de 'tarihi eser kaçakçılığı' operasyonu
YEREL HABERLER Çanakkale'de 'tarihi eser kaçakçılığı' operasyonu
Çanakkale'de bir ikamette tarihi eser niteliğinde malzemeler bulundu
YEREL HABERLER Çanakkale'de bir ikamette tarihi eser niteliğinde ...
Çanakkale Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Çanakkale Ticaret Borsası
14 yaşındaki S.A. cinayet zanlısı olarak aranıyor
YEREL HABERLER 14 yaşındaki S.A. cinayet zanlısı olarak aranıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.