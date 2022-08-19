Çanakkale'de hafif ticari aracın ciple çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde hafif ticari araç ile cipin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yaşar Yıldız idaresindeki 17 TS 377 plakalı hafif ticari araç, Bayramiç-Çan kara yolunda Zahir Yıldız yönetimindeki 34 EUZ 875 plakalı ciple çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle cip, yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kazada yaralanan araç sürücüleri olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



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