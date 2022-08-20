Troya'da arkeologlar Schliemann'ın 150 yıl önce kazıda tahrip ettiği höyüğe yaklaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Troya'da arkeologlar Schliemann'ın 150 yıl önce kazıda tahrip ettiği höyüğe yaklaştı

AA

Troya'da arkeologlar Schliemann'ın 150 yıl önce kazıda tahrip ettiği höyüğe yaklaştı

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içinde 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti'nde, 150 yıl önce Alman Heinrich Schliemann'ın kazı yaparak tahrip ettiği höyüğe yaklaşıldı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan, açık hava müzesi niteliğindeki Troya Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları tarihe ışık tutuyor.

Resmi kazıları 150 yıl önce başlayan ve pek çok arkeolojik keşfin yapıldığı Troya'dan çıkarılan eserler, antik kent girişinde yaklaşık 3,5 yıl önce açılan Troya Müzesi'nde sergileniyor.

Arkeologlar bu dönem kazılarında, Schliemann'ın yurt dışına kaçırdığı tarihi eserleri çıkardığı höyüğe ulaşmaya çalışıyor.

Troya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığının izni, Türk Tarih Kurumunun desteği ve ana sponsor İÇDAŞ AŞ'nin sağladığı imkanlarla kazılara devam ettiklerini söyledi.

Homeros'un Troyası'nın ilklerin kenti olduğunu anlatan Aslan, "İlk kez 19'uncu yüzyılda bizlerin höyük, tabaka kazısı dediğimiz kazılar burada yapılıyor. İlk kez arkeolojik kazılarda fotoğrafla belgeleme burada yapılıyor. İlk koordinat sistemiyle çalışma burada yapılıyor. Yine arkeolojik kazıların filmle belgelenmesi Troya'da oluyor yani Troya arkeolojinin bilime dönüştüğü yer." dedi.

Osmanlı döneminde arkeolojik amaçlı ilk kamulaştırma çalışmasının Troya'da yapıldığını aktaran Aslan, "Dönemin Maarif Nazırı (Milli Eğitim Bakanı) Saffet Paşa'nın Schliemann'dan hızlı davranarak burayı kamulaştırarak Osmanlı Devleti'ne kazandırması ve buluntuların Osmanlı Devleti'nin müzelerine gitmesini sağlayan, kamulaştırılma çalışmasının olduğu yerde kazı yapıyoruz. Troya'da çalışanlar olarak Saffet Paşa'ya minnettarız." diye konuştu.

Prof. Dr. Aslan, önceki yıllarda başladıkları kazıları sürdürmelerinin yanında bu sene yaptıkları çalışmaların en önemlisinin, 1870-1873'te Schliemann'ın kazı yaptığı bölgeden attığı höyük toprağına inmeye başlamaları olduğuna dikkati çekti.

Heinrich Schliemann'ın höyüğü kazmaya başlayıp çıkan toprağı daha sonra yine bu höyüğün üzerine dolgu olarak attığını aktaran Aslan, şunları kaydetti:

"Schliemann'ın kazıp attığı topraklara ulaştık, 5 metre sonra da orijinal höyüğe iniyoruz. Yani Schliemann'ın kazıya başladığı höyük dolgusunun üzerindeyiz. Önümüzdeki dönemde burada hem arkeolojik hem buluntu açısından çok önemli sonuçlarla karşı karşıya kalacağız. Şu anda arazi çalışmasında özellikle ilk haftalarda 1870-1873'te Schliemann'ın kazıp attığı toprakları kaldırıp höyüğün orijinal toprağına inmeye çalışıyoruz. Birkaç gündür de höyüğün orijinal, Schliemann'ın kazılara başladığı dönemdeki dolgusunun üzerinde bulunuyoruz, bu çok önemli."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale açıklarında geri itilen 10 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale açıklarında geri itilen 10 düzensiz göçmen ...
Çanakkale'de hafif ticari aracın ciple çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de hafif ticari aracın ciple çarpışması ...
AK Parti'li Turan, "Kılıçdaroğlu'nun S-400 açıklamasına" ilişkin konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti'li Turan, "Kılıçdaroğlu'nun S-400 ...
Çanakkale'de bir evde tarihi eserler ele geçirildi
YEREL HABERLER Çanakkale'de bir evde tarihi eserler ele geçirildi
Çanakkale Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Çanakkale Ticaret Borsası
Çanakkale açıklarında geri itilen 11 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale açıklarında geri itilen 11 düzensiz göçmen ...
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Çarklar dönüyor, yatırımlar devam ediyor
YEREL HABERLER AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Çarklar dönüyor, ...
Dardanel "I Love Fish" üçüncü şubesini Çanakkale'de açtı
YEREL HABERLER Dardanel "I Love Fish" üçüncü şubesini Çanakkale'de ...
Lapseki'de geleneksel ilçe panayırı başladı
YEREL HABERLER Lapseki'de geleneksel ilçe panayırı başladı
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ...
Sürat teknesiyle Midilli'ye kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Sürat teknesiyle Midilli'ye kaçma hazırlığındaki 2 ...
Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ üyesi Çanakkale'de sahte kimlikle yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ üyesi ...
Çanakkale Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Çanakkale Ticaret Borsası

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.