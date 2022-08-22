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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti'li Turan'dan Evreşe beldesine ziyaret

AA

AK Parti'li Turan'dan Evreşe beldesine ziyaret

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Gelibolu'nun Evreşe'yi ziyaret etti

Bir dizi açılış ve ziyaret için Evreşe'ye giden Turan, burada Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak tarafından karşılandı.

Düzenlenen açılış töreninde konuşan Bülent Turan, Çanakkale'ye hizmeti ayrı bir şeref olarak gördüklerini söyledi.

Evreşe'nin verimli toprakları, kadim tarihi, çalışkan belediyesi ve kamu yatırımlarıyla öne geçen özel bir bölge olduğunu dile getiren Turan, "Çanakkale’nin tüm ilçelerine doğal gaz gelmesi sürecini başlattık. Evreşe planlamamızda 2024’ün kışında doğal gazı yakacak. Fakat daha erken gelmesi için bir daha ısrarcı olduk, hep beraber takip edeceğiz dedik. Sonuç olarak bize firma söz verdi; 2024 yazılı olarak yapılması gereken tarih; ama zorluyoruz inşallah 2023’ün sonlarında Evreşe, ilk ateşi yakacak dedi. Peki, bugün Evreşe’de ne yapıyoruz? Evreşe’nin girişinde 15 metre yükseklikte, 17 metre genişlikte, ay yıldızlı bayrağımızın figürlerinin olduğu bir kapı, giriş yapıldı. Hemen ardından, sinema, tiyatro ve konferans salonuna geçtik, onun kurdelesini kestik. Gençlerimizin, Evreşe’de de bu imkanlara kavuşması kıymetli. 350 kişinin aynı anda sinema, tiyatro izleyeceği özel bir mekan. Futbol sahamızın eksikleri vardı, zemin düzeltildi, idari bina yapıldı, 500 kişilik tribün de yapılarak önemli bir maliyetle orası da Evreşe’mizin gençlerine kazandırıldı. Bisiklet yolumuz 5 kilometre, sağına ve soluna 12 bin tane leylandi ağacı dikilerek 3-5 sene sonra harika bir görselin olacağı güzel bir yol haline geldi." dedi.

Burada mezbahane açılışı yapıp Evreşe'ye Ev-Et markasını kazandırdıklarını hatırlatan Turan, şöyle devam etti:

"Evreşe'deki şu anki yatırımların toplam maliyeti 35 milyon. Yaşanan sorunların farkındayız. Konjonktürel sorunlarımız var, dünyada savaşlar var, pandemi var, enerji krizi var, emtia fiyatlarında artış var. Maalesef, tüm dünyada olduğu gibi hepsinin de ülkemize yansıması var. Ama yatırımlarımız hız kesmeden, planlandığı gibi devam ediyor, çarklar dönüyor. Gururla söylüyorum, bugün Evreşe’mizde 35 milyonluk yatırım yapmak bunun en güzel cevabı. Gelibolu’da, Bayramiç’te, Ayvacık’taki açılışlarımız da bunun cevabı. Belediye başkanımızı, ekibini ve emeği geçen herkesi kutluyorum."

Programa Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, belediye başkanları, il genel meclisi üyeleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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