Çanakkale'de yengesini silahla öldüren 14 yaşındaki çocuk 6 gün sonra yakalandı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yengesini av tüfeğiyle öldürdükten sonra kaçan 14 yaşındaki çocuk, 6 gün sonra polis ekiplerince Çan ilçesinde yakalandı.

İlçeye bağlı Aşağışapçı köyünde, 16 Ağustos'ta tartıştığı amcasının eşi Ülkü A'yı (60) av tüfeğiyle vurduktan sonra kaçan S.A'nın (14) yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Geniş çaplı arama sonucunda S.A, Çan ilçesinde bir çay ocağında otururken polis ekiplerince yakalandı.



S.A, polisteki ilk ifadesinde, yengesini kazayla öldürdüğünü, olayın ardından yürüyerek Bayramiç’ten Çan'a geldiğini, su ihtiyacını yol kenarlarındaki çeşmelerden giderdiğini, geceleri farklı cami avlularında saklandığını anlattığı öğrenildi.

Jandarmaya teslim edilen ve Bayramiç'e getirilen S.A, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

S.A, 16 Ağustos'ta amcasının eşi Ülkü A'yı av tüfeğiyle vurarak öldürmüş, olayın ardından da kaçmıştı. Akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen Ülkü A'nın cansız bedeni Bayramiç Devlet Hastanesi morguna gönderilirken jandarma ekiplerince S.A'nın yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

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