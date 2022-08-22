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Çanakkale Valiliğinden sağanak ve yıldırım uyarısı

AA

Çanakkale Valiliğinden sağanak ve yıldırım uyarısı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Valiliği, kentte cuma gününe kadar devam edecek yağışlı hava dolayısıyla vatandaşları uyardı.

Valilikten yayınlanan mesajda, kent genelinin yağışlı bir hava kütlesinin etkisi altına girdiği belirtildi.

Söz konusu hava durumunun 26 Ağustos Cuma gününe kadar etkili olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kentte cuma gününe kadar gök gürültülü sağanak yağış beklenmekte olup, yıldırım düşme riski artacağından yağış anında ağaç, telefon ve elektrik direkleri gibi yüksek objelerden uzak durulmalı, denize girilmemeli, zorunlu olmadıkça açık arazide bulunulmamalıdır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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