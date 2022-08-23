Yunanistan vatandaşı Serakau Emilia Çanakkale'de Müslüman oldu

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ÇANAKKALE (AA) - Yunanistan vatandaşı Serakau Emilia, Çanakkale’de düzenlenen törenle Müslüman oldu.

Çanakkale İl Müftülüğünün Facebook hesabından yapılan paylaşımda, Müftü Vekili Mehmet Ali Bal’ın yaptığı nezaretinde gerçekleştirilen ihtida merasiminde Yunanistan vatandaşı Emilia’nın kelimeişahadet getirdiği belirtildi.

Bal, tören sonrası Serakau Emilia’ya İslam dini hakkında bilgi verdi. Paylaşımda görüşlerine yer verilen Mehmet Ali Bal, şunları kaydetti:

"Allah katında tek din İslam’dır. Araştırmaları sonucunda İslam dinini tercih ederek Müslüman olan kardeşimizi can-ı gönülden tebrik ediyorum. Kendilerine güzel dinimizi öğrenmesi ve öğrendiklerini yaşayarak tatbik etmesini temenni ederim. Allah'ü Teala kardeşimize bundan sonraki hayatlarında rızasına uygun bir hayat sürdürmelerini nasip eylesin."

Emilia’ya tören sonunda Kur’an-ı Kerim ve Almanca meali ile İslam İlmihali kitabı hediye edildi.

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