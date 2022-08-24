Lapseki Kaymakamı Çelikkaya'ya veda yemeği düzenlendi

ÇANAKKALE (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine atanan Lapseki Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya için veda yemeği düzenlendi.

Lapseki Belediyesi Sosyal Tesislerindeki yemeğe Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Koç , Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci, Umurbey Belediye Başkanı Dr. Erdal Doğan, Sağlık İl Müdürü Gökhan Baştürk ile siyasi parti başkanları ile oda başkanları katıldı.

Kaymakam Çelikkaya, yemekte yaptığı konuşmada, yaklaşık 2 yıl önce ilçeye geldiğini söyledi.

Lapseki'nin çok güzel ve çok özel bir ilçe olduğunu belirten Fatih Çelikkaya, "Pandemi sürecinde vatandaşlarımızı ve köylerimizi çok fazla ziyaret edemedik. Özellikle köylerimize daha fazla gitmek isterdim. Hayat biraz daha normale döndü. Biz de elimizden geldiği kadar, devletimizin bize verdiği imkanlar doğrultusunda çeşitli hizmetlerde bulunduk. Rabbim bizleri mahcup etmesin yeni görevimiz de Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi nüfusu 250 bin olan bir ilçe. Bizler için kıdem olan biraz daha yüksek bir ilçe. Daha zor bir görev bizi bekliyor. Rabbim mahcup etmesin, hakkınızı helal edin. Benden yana helal olsun." dedi.





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