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Çanakkale'de sağanak etkili oldu

AA

Çanakkale'de sağanak etkili oldu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Ezine ilçe merkezi ve bazı köylerde etkili olan sağanak, büyük su birikintileri oluşturdu.

Sağanakla birlikte etkili olan fırtına nedeniyle bazı ağaçların dalları kırılırken sürücüler de zaman zaman zor anlar yaşadı.

Sanayi sitesinde oluşan yağmur suyu belediye ekiplerince çekilerek temizlendi.

Ezine Belediyesi ekipleri ilçede olumsuzluk yaşanması için çalışma başlattı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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