Çanakkale Boğazı'nda tanker ile özel teknenin çatışması

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'nda tankerle çatışan tekne, çekildiği tersanede battı.



Rusya bayraklı "Karakuz" isimli tanker ile Burhanlı mevkisi önlerinde çatışan tekne, römorkor yardımıyla tersaneye çekildi.



Tekne bir süre sonra batarken, tanker de Karanlık Liman'a demirledi.



Rusya'dan Yunanistan'a giden 140 metre uzunluğundaki 4 bin 531 grostonluk Rusya bayraklı "Karakuz" isimli tanker ile içinde 2 kişi bulunan özel tekne, henüz belirlenemeyen nedenle Burhanlı mevkisi önlerinde çatışmış, teknede hasar oluşmuştu.







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