Çanakkale Boğazı'nda bir gemi karaya oturdu

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan gemi için çalışma başlatıldı.

Ezine ilçesinin Geyikli beldesinde bulunan Akçansa Limanı'ndan İsrail'e seyir halinde bulunan "Mona" isimli 100 metre boyunda ve 4 bin 783 grostonluk kargo gemisi, liman önlerinde karaya oturdu.

Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-3" römorkörü ile "KIYEM-1" botu sevk edildi.



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