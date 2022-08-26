Gelibolu'da koza hasadı yapıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde ipek kozası yetiştiriciliği üzerine yürütülen "Gelibolu Kadınları Kozalarından Çıkıyor" adlı proje kapsamında ilk koza hasadı, Demirtepe köyünde yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Gelibolu Piri Reis Eğitim Kültür Gençlik Spor Turizm Sosyal Dayanışma Derneğince başlatılan proje sürüyor.



Demirtepe köyünde geçen yıl, eski ve kullanılmayan okul binasının onarılması sonrası kadınlara ipek böceği yetiştiriciliği kursu verildi. 1 yıl sonunda 3 çerçevede yetiştirilen ipek böceğinden 97 kilogram ürün alındı.

İlk hasattan ürün alımı etkinliğine, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı ve Gelibolu Piri Reis Eğitim Kültür Gençlik Spor Turizm Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Zerrin Şakar da katıldı.

Projenin uygulama süreci hakkında bilgi alan Abacı, kadınlara istihdam sağlayan bu anlamlı çalışmaya öncülük olan, katkıda bulunan herkesi kutladı, kadınlara katılım belgelerini verdi.

Dernek Başkanı Şakar, hasat ettikleri 97 kilogram ürünü Kozabirlik'e teslim edeceklerini aktararak, şu ifadeleri kullandı:



"18 aylık olan projenin ilk bölümünü gerçekleştirdik. Şimdi Gelibolu’nun 26 köyünde bu projeye başlayacağız. Bu köylerde kullanılmayan okullarda da onarım yapılacak ve proje uygulanacak. Tabii bu ipek böceği projesinin uygulanabilmesi için en çok ihtiyaç duyulan dut ağacı olduğundan bu bölgeye 2 bin dut ağacı dikildi. Bu projelerde bize destek olan Kaymakamımız Bekir Abacı ve tüm ilgililere teşekkür ediyorum."

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