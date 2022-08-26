Tarihi Alan Başkanlığı ile Güney Marmara Kalkınma Ajansından iş birliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi Alan Başkanlığı ile Güney Marmara Kalkınma Ajansından iş birliği

AA

Tarihi Alan Başkanlığı ile Güney Marmara Kalkınma Ajansından iş birliği

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı (ÇATAB) ile Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) iş birliğinde "Tarihi Alan Gazi Köylerde Şifa Çiçekleri Açıyor" adlı proje yürütülecek.

GMKA binasında düzenlenen protokol imza törenine, Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, GMKA Genel Sekreteri Abdullah Güç ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serkan Akça ile kurum temsilcileri katıldı.

Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, genç çiftçi istihdamının artırılarak iyi tarım uygulamalarının çoğaltılması, gazi köylerin tarımsal gelirlerini artırılarak köyden kente göçün önüne geçilmesi, ziyaretçiler için alternatif destinasyon noktalarının oluşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda, Alçıtepe ve Seddülbahir köyünde tıbbi aromatik bitki yetiştirilmeye başlanıp bölge halkına destek olunacak.

Proje, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi, Seddülbahir Köyü Muhtarlığı, Alçıtepe Köyü Muhtarlığı ve Alçıtepe Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklığında hayata geçirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gelibolu'da koza hasadı yapıldı
YEREL HABERLER Gelibolu'da koza hasadı yapıldı
Çanakkale'de kargo gemisi karaya oturdu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Çanakkale'de kargo gemisi karaya oturdu/ Ek ...
Çanakkale'de kargo gemisi karaya oturdu/ Fotoğraflar
YEREL HABERLER Çanakkale'de kargo gemisi karaya oturdu/ Fotoğraflar
Çanakkale'de kargo gemisi karaya oturdu
YEREL HABERLER Çanakkale'de kargo gemisi karaya oturdu
Çanakkale Boğazı'nda bir gemi karaya oturdu
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı'nda bir gemi karaya oturdu
Çanakkale´de sağanak yaşamı olumsuz yönde etkiledi
YEREL HABERLER Çanakkale´de sağanak yaşamı olumsuz yönde etkiledi
Ezine´de dere taşkını mahalle yolunu kapattı
YEREL HABERLER Ezine´de dere taşkını mahalle yolunu kapattı
Çanakkale’de sağanak nedeniyle bir köy yolunda göçme meydana geldi
YEREL HABERLER Çanakkale’de sağanak nedeniyle bir köy yolunda göçme ...
Çanakkale'de sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Çanakkale'de sağanak etkili oldu
Çanakkale Boğazı´nda tanker ile motor yat çarpıştı
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı´nda tanker ile motor yat çarpıştı
Çanakkale Boğazı'nda tanker ile özel teknenin çatışması
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı'nda tanker ile özel teknenin ...
Çanakkale Boğazı'nda tanker ile özel tekne çatıştı
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı'nda tanker ile özel tekne çatıştı
Apartman aidatı istemeye gitti canından oldu
YEREL HABERLER Apartman aidatı istemeye gitti canından oldu
Çanakkale'de tartışma sonrası darbedilen apartman yönetici yardımcısı öldü
YEREL HABERLER Çanakkale'de tartışma sonrası darbedilen apartman ...
Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Troya'da kilden yapılmış 2 bin 300 yıllık mini kap bulundu
YEREL HABERLER Troya'da kilden yapılmış 2 bin 300 yıllık mini kap ...
Çanakkale Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Çanakkale Ticaret Borsası
Çanakkale'de köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Çanakkale'de köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü ...
Ezine´de çay sularına kapılan otomobildeki 2 kişi son anda kurtarıldı
YEREL HABERLER Ezine´de çay sularına kapılan otomobildeki 2 kişi son ...
Çanakkale'de debisi yükselen çaya düşen otomobildeki 2 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale'de debisi yükselen çaya düşen otomobildeki ...
Çanakkale'de İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Çanakkale'de İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon ...
Çanakkale'de sağanak ve dolu teyakkuzu (3)
YEREL HABERLER Çanakkale'de sağanak ve dolu teyakkuzu (3)
Çanakkale'de beklenen sağanak nedeniyle hamile ve engelli personele idari izin verildi
YEREL HABERLER Çanakkale'de beklenen sağanak nedeniyle hamile ve ...
Çanakkale'de sağanak ve dolu teyakkuzu / Ek Fotoğraflar
YEREL HABERLER Çanakkale'de sağanak ve dolu teyakkuzu / Ek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.