Tarihi Alan Başkanlığı ile Güney Marmara Kalkınma Ajansından iş birliği

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Gülşen İmam Hatipliler için ne söyledi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı (ÇATAB) ile Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) iş birliğinde "Tarihi Alan Gazi Köylerde Şifa Çiçekleri Açıyor" adlı proje yürütülecek.

GMKA binasında düzenlenen protokol imza törenine, Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, GMKA Genel Sekreteri Abdullah Güç ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serkan Akça ile kurum temsilcileri katıldı.

Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, genç çiftçi istihdamının artırılarak iyi tarım uygulamalarının çoğaltılması, gazi köylerin tarımsal gelirlerini artırılarak köyden kente göçün önüne geçilmesi, ziyaretçiler için alternatif destinasyon noktalarının oluşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda, Alçıtepe ve Seddülbahir köyünde tıbbi aromatik bitki yetiştirilmeye başlanıp bölge halkına destek olunacak.

Proje, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi, Seddülbahir Köyü Muhtarlığı, Alçıtepe Köyü Muhtarlığı ve Alçıtepe Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklığında hayata geçirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.