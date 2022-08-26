Çanakkale açıklarında karaya oturan çimento yüklü gemi kurtarıldı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Gülşen İmam Hatipliler için ne söyledi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında karaya oturan gemi, römorkörlerin kurtarma çalışmasıyla yüzdürüldü.

Geyikli beldesinde bulunan Akçansa Limanı'ndan İsrail'e seyir halinde bulunan ve dün liman önlerinde karaya oturan çimento yüklü, 100 metre boyunda ve 4 bin 783 grostonluk kargo gemisi için çalışma yapıldı.

Dalgıçlar geminin alt bölümünde, seyre engel bir sorun olup olmadığını kontrol etti.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-3" ve "Türkeli" römorkörleri, kurtarma çalışması yapıp gemiyi yüzdürerek götürdü.

Akçansa Limanı açıklarına demirletilen geminin sörvey işlemlerinin ardından yoluna devam edeceği öğrenildi.

"Mona" isimli gemi dün sabah Akçansa Limanı önlerinde karaya oturmuş, gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-3" römorkörü ile "KIYEM-1" botu sevk edilmiş, kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.