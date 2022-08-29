Gökçeada feribot hattında yoğunluk nedeniyle ek seferler yapılacak

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Kabatepe-Gökçeada güzergahı için 17 feribot seferi ilave etti.

Şirketten yapılan açıklamada, yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut tarifenin yanı sıra Kabatepe'den Gökçeada'ya 05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 20.00 ve 23.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise 05.00, 06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 18.00, 22.00 ve 23.00 saatlerinde ek seferler düzenleneceği duyuruldu.

Açıklamada, feribot seferleri için güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" internet adresinde yer verildiği ifade edildi.

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