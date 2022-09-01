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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Biga'nın kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanacak

AA

Biga'nın kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanacak

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinin işgalden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler düzenlenecek.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5-18 Eylül'de gerçekleştirilecek törenlerle ilgili bilgi verdi.

İlçenin düşman işgalinden kurtuluşunun üzerinden bir asır geçtiğini belirten Erdoğan, "Hep birlikte tarihsel bir ana tanıklık edeceğiz. Bu coşku ve heyecanı Biga’mızda yaşamak, etkinliklerimizle oluşacak havayı tüm şehrimize yaymak istiyoruz." dedi.

Dolu dolu bir program hazırlandığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yemek yarışmalarından motosiklet festivaline, yağlı pehlivan güreşlerinden yüzme turnuvasına kadar birçok etkinlik program kapsamında gerçekleştirilecek. 18 Eylül’de artık Biga’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü. Kutlamaların resmi töreni Cumhuriyet Meydanı'nda başlıyor. Süren etkinliklerle beraber Biga semalarında muharip uçak gösterisi olacak. Akşam ise Mustafa Ceceli konseriyle, Biga’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinliklerimizi sonlandıracağız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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