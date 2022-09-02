Çanakkale Ticaret Borsası

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında cumhuriyet cinsi buğdayın kilogramı ortalama 8,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Buğday (cumhuriyet) Kg 8,70 HTS Zeytinyağı (sızma) Kg 59,25 MTS İnek sütü Litre 7,90 MTS Koyun sütü Litre 10,00 MTS Keçi sütü Litre 8,00 MTS Kuru börülce Kg 20,99 MTS Süzme bal Kg 52,09 MTS Ayçiçeği (yağlık) Kg 12,77 MTS Kabak Kg 5,00 MTS Domates Kg 8,28 MTS Sarımsak Kg 4,00 MTS Patlıcan Kg 6,38 MTS Salatalık Kg 5,47 MTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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