Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında cumhuriyet cinsi buğdayın kilogramı ortalama 8,70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Buğday (cumhuriyet)
|Kg
|8,70
|HTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|59,25
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|7,90
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|10,00
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|8,00
|MTS
|Kuru börülce
|Kg
|20,99
|MTS
|Süzme bal
|Kg
|52,09
|MTS
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|12,77
|MTS
|Kabak
|Kg
|5,00
|MTS
|Domates
|Kg
|8,28
|MTS
|Sarımsak
|Kg
|4,00
|MTS
|Patlıcan
|Kg
|6,38
|MTS
|Salatalık
|Kg
|5,47
|MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
HTS: Hazır Tüccar Satışı