Atatürk'ün Gelibolu'ya gelişinin 94. yıl dönümü kutlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANAKKALE (AA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyet'in ilanından sonra Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine gelişinin 94. yıl dönümü törenle kutlandı.

2. Kolordu Karargahı önündeki Atatürk Anıtı'na Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve Belediye Başkanı Mustafa Özacar çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Belediye Başkanı Özacar'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından halk oyunları gösterisi ile tören sona erdi.

Programa, protokol üyeleri, askeri ve mülki erkan ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.