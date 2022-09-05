ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 5,94 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Arpa (yemlik
|Kg
|5,94
|HTS
|Pirinç (baldo)
|Kg
|26,00
|HTS
|Buğday (kırmızı)
|Kg
|6,94
|HTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|38,77
|MTS
|Zeytinyağı (yemeklik)
|Kg
|35,00
|MTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|64,95
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|7,38
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|7,50
|MTS
|Çilek
|Kg
|13,71
|MTS
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|11,50
|MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
HTS: Hazır Tüccar Satışı