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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 5,94 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Arpa (yemlik Kg 5,94 HTS Pirinç (baldo) Kg 26,00 HTS Buğday (kırmızı) Kg 6,94 HTS Zeytinyağı (ham) Kg 38,77 MTS Zeytinyağı (yemeklik) Kg 35,00 MTS Zeytinyağı (sızma) Kg 64,95 MTS İnek sütü Litre 7,38 MTS Keçi sütü Litre 7,50 MTS Çilek Kg 13,71 MTS Ayçiçeği (yağlık) Kg 11,50 MTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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