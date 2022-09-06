Gemide düşüp yaralanan kadın yolcunun tıbbi tahliyesi KEGM ekiplerince gerçekleştirildi

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapmaya hazırlanan kruvaziyerde düşerek başından yaralanan kadının tıbbi tahliyesi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince yapıldı.

İstanbul'dan İzmir'e gitmek üzere Çanakkale Boğazı'ndan geçişe başlayan, İtalya bayraklı ve 324 metre boyundaki "Costa Venezia" isimli yolcu gemisinde bulunan kadın yolcu, dengesini kaybederek düştü.

Durumun gemi kaptanına bildirilmesi üzerine KEGM ekipleriyle temasa geçildi.

Başından yaralanan kadın yolcunun, Gelibolu'da bulunan pilot botunda tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan kadın, yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.



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