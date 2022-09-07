Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir kişi tutuklandı.

Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yazıcızade mahallesindeki ikamette yaşayan O.Ç. ve beraberindeki yabancı uyruklu G.R. ve U.E'yi teknik takibe aldı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda, satışa hazır halde bir miktar uyuşturucu madde ile evde yetiştirildiği belirlenen kenevir ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden O.Ç, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanırken diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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