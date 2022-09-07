AK Parti Genel Sekreteri Şahin'in babası Çanakkale'de son yolculuğuna uğurlandı

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ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in vefat eden babası Fethi Şahin'in cenazesi Çanakkale'de toprağa verildi.



Dün hayatını kaybeden Fatih Şahin'in babası Fethi Şahin için Çan'daki Karşıyaka Camisi'nde tören düzenlendi.

Fatih Şahin, abisi AK Parti Çan İlçe Başkanı Ömer Şahin ile burada taziyeleri kabul etti.

Fethi Şahin'in cenazesi ikindi namazından sonra burada, İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından ilçe kabristanlığında toprağa verildi.

Fatih Şahin, acılı günlerinde yanlarında olanlara teşekkür etti.

Cenaze törenine, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları, parti yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.





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