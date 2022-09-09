Çanakkale'de ısıtma ve aydınlatma düzeneği kurdukları evde saksılarda uyuşturucu üreten 2 kişi yakalandı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir evde uyuşturucu ürettikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, saksılarda uyuşturucu üretildiği tespit edilen eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, evin uyuşturucu imal edilmesi amacıyla aydınlatma, havalandırma, ısı ve yalıtım düzeneğiyle donatıldığı belirlendi.

Evde yapılan aramalarda 67 kök Hint keneviri, 12 kök skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 75 gram esrar, 5 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi, kamera, 4 ölçüm cihazı ile aydınlatma, havalandırma, ısıtma ve yalıtım malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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