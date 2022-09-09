Çanakkale Boğazı'nda bir gemi makine arızası yaptı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan bir gemi, makine arızası yaptı.

İspanya'nın Ceuta Limanı'ndan Rusya'nın Tuapse Limanı'na boş olarak giden, 194 metre boyundaki Panama bayraklı "Phoenix Dawn" isimli gemi, Gelibolu önlerinde makine arızası yaptı.

Gemi kaptanının, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-15" römorkörü sevk edildi.

Boğaz geçişi yapacak diğer gemiler de telsizle uyarılarak bilgilendirilirken gemi bulunduğu seperasyon bölgesine demir attı.

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