İleri deniz eğitimine katılan Harp Okulu öğrencileri Çanakkale'ye geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İleri deniz eğitimine katılan Harp Okulu öğrencileri Çanakkale'ye geldi

AA

İleri deniz eğitimine katılan Harp Okulu öğrencileri Çanakkale'ye geldi

ÇANAKKALE (AA) - TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa ve TCG Sokullu Mehmet Paşa okul gemilerinde ileri deniz eğitimleri süren 302 Deniz Harp Okulu öğrencisi Çanakkale'ye ulaştı.

İstanbul Tuzla'dan yola çıkan ikinci sınıf öğrencileri, Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki liman ziyareti sonrası Çanakkale'ye geldi.

Deniz Harp Okulu öğrencileri Çanakkale Boğazı geçişi sırasında kenti "çimariva selamı" ile selamladı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende ise Eğitim Filotillası Komodoru Deniz Albay Volkan Salih Eser tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilerin, Çanakkale'deki liman ziyaretinin ardından İstanbul'a doğru seyir yapacakları öğrenildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale'de makine arızası yapan gemi için kurtarma çalışması başlatıldı (2)
YEREL HABERLER Çanakkale'de makine arızası yapan gemi için kurtarma ...
Çanakkale'de karaya oturan tekne kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale'de karaya oturan tekne kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan tekne, KEGM ...
Çanakkale'de makine arızası yapan gemi için kurtarma çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Çanakkale'de makine arızası yapan gemi için kurtarma ...
GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi demirletildi
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı'nda makine arızası ...
Çanakkale Boğazı'nda bir gemi makine arızası yaptı
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı'nda bir gemi makine arızası yaptı
Gelibolu'da domates yüklü kamyon şarampole devrildi
YEREL HABERLER Gelibolu'da domates yüklü kamyon şarampole devrildi
Çanakkale Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Çanakkale Ticaret Borsası
Evde düzenek kurup kenevir ve skunk bitkisi yetiştiren 2 şüpheli yakalandı 
YEREL HABERLER Evde düzenek kurup kenevir ve skunk bitkisi ...
Gelibolu'da engelli vatandaşa akülü sandalye desteği
YEREL HABERLER Gelibolu'da engelli vatandaşa akülü sandalye desteği
Çanakkale'de ısıtma ve aydınlatma düzeneği kurdukları evde saksılarda uyuşturucu üreten 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de ısıtma ve aydınlatma düzeneği kurdukları ...
Çanakkale Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Çanakkale Ticaret Borsası

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.